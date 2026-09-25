Правительство Пензенской области сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. Соответствующее распоряжение в пятницу, 25 сентября, подписал Николай Симонов, являвшийся председателем высшего исполнительного органа власти.

Олег Мельниченко в тот же день издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.

Кроме того, отдельным документом глава региона утвердил структуру исполнительных органов Пензенской области.

В нее входят:

- губернатор;

- правительство;

- 17 министерств;

- представительство правительства области при Правительстве РФ.

Олег Мельниченко одержал победу на выборах, проводившихся 18-20 сентября, 25-го числа он принял присягу и вступил в должность губернатора.