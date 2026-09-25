Правительство Пензенской области сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. Соответствующее распоряжение в пятницу, 25 сентября, подписал Николай Симонов, являвшийся председателем высшего исполнительного органа власти.
Олег Мельниченко в тот же день издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.
Кроме того, отдельным документом глава региона утвердил структуру исполнительных органов Пензенской области.
В нее входят:
- губернатор;
- правительство;
- 17 министерств;
- представительство правительства области при Правительстве РФ.
Олег Мельниченко одержал победу на выборах, проводившихся 18-20 сентября, 25-го числа он принял присягу и вступил в должность губернатора.