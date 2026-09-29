Павел Маслов стал заместителем губернатора

Политика

Павел Маслов стал заместителем губернатора
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Павел Маслов стал еще одним заместителем губернатора Пензенской области, сообщается на сайте правительства. Какие структуры он будет курировать, не указано.

Включение в состав правительства новой должности - заместитель губернатора - утвердили 22 мая на сессии регионального Заксобра.

В начале июня на нее был назначен Владимир Щекин, который являлся первым зампредом правительства. Сообщалось, что он будет отвечать за мобилизационную подготовку, территориальную оборону, вопросы связи с ВС РФ и организацию всей работы в рамках СВО.

25 сентября правительство Пензенской области сложило полномочия перед вновь избранным губернатором. Олег Мельниченко в тот же день издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.

Теперь у губернатора 2 заместителя - Владимир Щекин и Павел Маслов.

Маслов Павел Сергеевич родился в Пензе в 1980 году. С 2000-го по 2004-й он был председателем Союза молодежи Пензенской области на общественных началах.

В 2002 году Павел Маслов окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского по специальности «история». В 2004-м работал главным специалистом отдела молодежной политики управления молодежной политики, семьи и детства областного правительства, затем - главным специалистом отдела по работе с молодежью министерства образования.

В период с 2007 по 2016 год Павел Сергеевич занимал должность заместителя генерального директора по маркетингу ООО «Престиж». В 2013-м окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «менеджмент».

В 2016 году Маслов был назначен на пост заместителя начальника управления внутренней политики правительства Пензенской области.

В 2017 году стал исполнительным директором ООО «Монолит». С 1 июня 2017 года Павел Маслов возглавлял управление внутренней политики правительства Пензенской области.

С 2021 года по 2023-й был министром внутренней и информационной политики Пензенской области, с 2023-го по 2025-й - полномочным представителем губернатора по внутренней политике.

В октябре 2025 года Маслова назначили заместителем председателя правительства Пензенской области, в 2026-м - первым заместителем.

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