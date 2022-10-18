В Камешкирском районе назначили и. о. главы администрации

В Камешкирском районе назначили и. о. главы администрации
С понедельника, 17 октября, исполняющим обязанности главы администрации Камешкирского района назначена Ольга Белянина.

Соответствующее решение на внеочередной сессии единогласно приняли депутаты местного собрания представителей пятого созыва, сообщили в пресс-службе Министерства внутренней и информационной политики Пензенской области.

Ольга Белянина ранее работала в администрации Городищенского района. Она являлась первым заместителем руководителя Александра Водопьянова. Когда 7 июля 2022 года тот скончался, Белянину назначили и. о. главы администрации. Но ненадолго. С 22 июля исполнение обязанностей возложили на Павла Мигина.

Примечательно, что Мигин до этого возглавлял администрацию Камешкирского района. После его ухода и до назначения Беляниной пост занимал Сергей Коновалов (бывший начальник отдела по вопросам ГО и ЧС, защиты информации и мобилизационной подготовке).

