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Политика

Экс-главу Заречного собираются исключить из состава правительства

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Экс-глава Заречного Олег Климанов потеряет свой пост в правительстве региона. Сейчас чиновник является советником губернатора.

Указ главы области Олега Мельниченко об исключении Олега Климанова из состава правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Климанова избрали главой ЗАТО в сентябре 2014 года. Решение о досрочном прекращении его полномочий приняли на внеочередной сессии собрания представителей 26 апреля 2024 года. Главой Заречного стал Алексей Костин, некогда занимавший пост зампреда правительства Пензенской области.

Климанов остался жить в Заречном. Он решил баллотироваться в депутаты собрания представителей закрытого города.

Выборы прошли в начале сентября. Конкурентом Олега Климанова была Юлия Игнашкина. Именно она одержала победу, собрав 404 голоса против 358, отданных за экс-главу города.

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Источник — фото со страницы Олега Климанова во «ВКонтакте»
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