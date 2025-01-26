Экс-главу Заречного собираются исключить из состава правительства

26.01.2025 | 10:22

Экс-глава Заречного Олег Климанов потеряет свой пост в правительстве региона. Сейчас чиновник является советником губернатора.

Указ главы области Олега Мельниченко об исключении Олега Климанова из состава правительства сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.

Климанова избрали главой ЗАТО в сентябре 2014 года. Решение о досрочном прекращении его полномочий приняли на внеочередной сессии собрания представителей 26 апреля 2024 года. Главой Заречного стал Алексей Костин, некогда занимавший пост зампреда правительства Пензенской области.

Климанов остался жить в Заречном. Он решил баллотироваться в депутаты собрания представителей закрытого города.

Выборы прошли в начале сентября. Конкурентом Олега Климанова была Юлия Игнашкина. Именно она одержала победу, собрав 404 голоса против 358, отданных за экс-главу города.