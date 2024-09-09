Экс-глава Заречного Олег Климанов проиграл на выборах

09.09.2024 | 13:46

В Заречном подвели предварительные итоги выборов депутатов городского собрания представителей, которые проводились 8 сентября.

По данным областного избиркома, в округе № 1 победу одержал Ярослав Сидоркин (за него было отдано 499 голосов), № 2 - Максим Хормушов (418), № 3 - Татьяна Козлова (385), № 4 - Елена Корчагина (442), № 5 - Олег Фунтиков (394), № 6 - Светлана Кутузова (399).

В округе № 7 лидировала Юлия Игнашкина (404). Ее конкурентом был экс-глава Заречного Олег Климанов, за него проголосовали 358 человек.

«Благодарю всех избирателей, оказавших мне поддержку в период выборов! Однако ваших голосов не хватило для победы. Я надеюсь, что с избранным депутатом вам удастся решить все проблемы округа. Желаю всем добра!» - высказался он на своих страницах в соцсетях после выборов.

В округе № 8 на первом месте оказалась Елена Карпушкина (483 голоса), № 9 - Сергей Мельников (420), № 10 - Евгений Синицин (424), № 11 - Андрей Трифонов (341), № 12 - Ольга Климанская (465), № 13 - Елена Зинченко (443), № 14 - Сергей Баскаков (303), № 15 - Дмитрий Чернышев (354), № 16 - Сергей Четвериков (321), № 17 - Дмитрий Овчинников (384).

В округе № 18 победу одержал Сергей Савин, за которого проголосовали 407 человек. Здесь развернулась борьба: на втором месте оказалась Светлана Климова (188), на третьем - Сергей Падалкин (33).

В округе № 19 первенствовала Кристина Словеснова (320), № 20 - Дмитрий Кузнецов (339), № 21 - Сергей Елизаров (343), № 22 - Анатолий Агапов (322), № 23 - Ирина Лукашова (345), № 24 - Михаил Скиба (442), № 25 - Андрей Шалимов (399).

В отличие от выборов депутатов Пензенской гордумы, в Заречном голосование длилось только 1 день, но волеизъявление жителей ЗАТО принималось и досрочно.