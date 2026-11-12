Начался прием вопросов на прямую линию с губернатором

Политика

Начался прием вопросов на прямую линию с губернатором
Печать
Max

В четверг, 26 ноября, состоится прямая линия с губернатором Олегом Мельниченко, в ходе которой он подведет первые итоги уходящего года, наметит планы на наступающий, а также ответит на вопросы и выслушает предложения жителей Пензенской области.

Прямая линия начнется в 17:00. Она будет транслироваться в эфире трех региональных телеканалов, а также на личных страницах губернатора в соцсетях и официальном канале правительства Пензенской области в Rutube.

В канале правительства области в MAX будет идти текстовая трансляция.

Задать вопрос Олегу Мельниченко можно с 9:00 12 ноября одним из следующих способов:

- в чат-боте в MAX: @vopros58_bot;

- письмом или видеообращением на электронную почту vopros58@yandex.ru;

- по многоканальному телефону 8 (8412) 39-88-55 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00);

- через форму обратной связи на портале «Госуслуги. Решаем вместе».

По словам губернатора, ответ получит каждый обратившийся.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
линия губернатор жалоба
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!