Евгению Бочкареву согласовали на должность министра спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярев согласовал кандидатуру Евгении Бочкаревой на должность министра физкультуры и спорта Пензенской области. Об этом он сообщил в своем канале в МАХ в понедельник, 16 ноября.

«Регион (Пензенская область. - Прим. ред.) спортивный, развивает 9 базовых видов спорта, увеличивает количество спортивных федераций и расширяет календарь соревнований. Евгения Бочкарева представила свою программу развития. Мы видим погруженность кандидата в специфику отрасли», - отметил Михаил Дегтярев.

Состав правительства Пензенской области формируется после того, как 25 сентября оно сложило полномочия перед вновь избранным главой региона. В тот же день Олег Мельниченко издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.

Евгения Бочкарева, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, бронзовый призер летних Олимпийских игр 1996 года в командных упражнениях, возглавила министерство физкультуры и спорта осенью 2021 года.

До нее ведомством руководил Григорий Кабельский. 15 октября 2021 года чиновника задержали после получения взятки. В 2023-м его приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 5 млн 500 тыс. рублей.