Названы имена полномочных представителей губернатора

Стали известны имена полномочных представителей губернатора в регионе. Олег Мельниченко озвучил их в среду, 11 ноября, перед началом заседания оперативного штаба.

Состав правительства формируется после того, как 25 сентября оно сложило полномочия перед вновь избранным главой региона.

Полномочными представителями губернатора по группе муниципальных образований назначены Зуфяр Бибарсов, Дмитрий Гордеев и Александр Плотников. До последнего времени они были на этих должностях с приставками «врио».

Зуфяр Бибарсов стал полпредом губернатора с июня 2026 года. Ранее с 2022-го он возглавлял министерство по делам архивов. 2 июня было подписано постановление о ликвидации ведомства, его полномочия перешли министерству культуры и туризма.

Дмитрий Гордеев также был назначен полпредом в 2026 году. До этого с 2023-го он руководил управлением по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области.

Александр Плотников был советником губернатора с 2022 года, а потом его полномочным представителем и представителем региона в Узбекистане.

Полномочным представителем губернатора по территориальной обороне назначен Геннадий Хватов. Он занимал этот пост с июля 2026 года.

Наталья Канцерова вновь назначена полномочным представителем губернатора в Законодательном собрании. Она находится на этом посту с 2021 года.