Стало известно имя еще одного министра, сохранившего свой пост

Сергей Бычков вновь назначен министром культуры и туризма Пензенской области. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Бычков вошел в состав кабмина в ноябре 2021 года. Прежде он был заместителем генерального директора регионального объединения государственных литературно-мемориальных музеев.

Ранее сообщалось, что закрепиться в новом составе правительства также удалось министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришату Алтынбаеву, зампреду правительства Сергею Воронцову, зампреду - министру сельского хозяйства Роману Калентьеву, зампреду - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву, зампреду Артему Николаеву, зампреду - министру финансов Любови Финогеевой.

Решение пока не принято по таким кандидатурам, как Лариса Казакова (врио главы минобра), Евгения Бочкарева (врио главы минспорта), Александр Гришаев (врио главы минстроя), Алексей Качан (врио главы минтруда), Роман Трялин (врио главы минэка), Дмитрий Сагайдачный (врио главы министерства по тарифному регулированию и госзакупкам), Андрей Кудинов (врио главы министерства госимущества), Михаил Панюхин (врио главы минЖКХ), Максим Изосимов (врио главы минцифры), Александр Понякин (врио главы министерства по охране памятников истории и культуры).

Пост председателя правительства сохранил Николай Симонов.

Стало известно и о новых назначениях: министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором Пензенской области стала Алеся Ахмерова, министром региональной безопасности - Олег Курдюков.

25 сентября региональное правительство сложило полномочия перед вновь избранным губернатором Олегом Мельниченко. В тот же день последний издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.