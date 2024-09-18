Юлия Ляпина возглавила МУП по очистке Пензы

18.09.2024 | 09:32

Бывший заместитель главы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства Юлия Ляпина стала директором МУПа по очистке города.

Информация об этом размещена на сайте мэрии в разделе «Муниципальные предприятия».

В администрации города Юлия Ляпина работает с 2005-го. Начинала с должности специалиста первой категории отдела делопроизводства и хозяйственного обеспечения. Затем была заместителем начальника управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам.

В январе 2015-го Ляпину назначили начальником управления муниципального имущества администрации города, а в декабре 2017-го она возглавила Управление транспорта и связи Пензы.

В ноябре 2022 года она получила должность начальника управления экономического развития администрации города, а с апреля 2023-го стала заместителем главы администрации.

Юлия Ляпина занимала этот пост почти полтора года и покинула его 11 сентября 2024-го.

МУП по очистке города, которым теперь руководит Юлия Ляпина, занимается благоустройством, наведением чистоты и порядка. В его задачи входят захоронение твердых коммунальных и производственных отходов, сбор и обработка жидких отходов, а также отлов безнадзорных животных.