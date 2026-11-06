Названо имя нового министра градостроительства и архитектуры

Политика

Названо имя нового министра градостроительства и архитектуры
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Министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором Пензенской области назначена Алеся Ахмерова. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ранее Алеся Ахмерова занимала должность первого заместителя министра градостроительства и архитектуры - начальника управления градостроительного развития.

Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области было создано в начале 2022 года. Оно занимается сферой организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, а также контролем за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

На должность руководителя министерства тогда же назначили Александра Итальянцева, который с осени 2021 года был первым заместителем министра строительства и дорожного хозяйства - начальником управления градостроительства и архитектуры и главным архитектором Пензенской области.

Названо имя нового министра градостроительства и архитектуры

Ранее стало известно, что Олег Курдюков назначен министром региональной безопасности.

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