Названо имя нового министра градостроительства и архитектуры

Министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором Пензенской области назначена Алеся Ахмерова. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ранее Алеся Ахмерова занимала должность первого заместителя министра градостроительства и архитектуры - начальника управления градостроительного развития.

Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области было создано в начале 2022 года. Оно занимается сферой организации и проведения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, а также контролем за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.

На должность руководителя министерства тогда же назначили Александра Итальянцева, который с осени 2021 года был первым заместителем министра строительства и дорожного хозяйства - начальником управления градостроительства и архитектуры и главным архитектором Пензенской области.

Ранее стало известно, что Олег Курдюков назначен министром региональной безопасности.