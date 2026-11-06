В Пензенской области назначен новый министр региональной безопасности

Политика

В Пензенской области назначен новый министр региональной безопасности
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В Пензенской области сменился министр региональной безопасности, сообщил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 6 ноября.

На этот пост назначен Олег Курдюков, который занимал должность первого заместителя министра.

Ранее он являлся первым заместителем в министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области (таким было название министерства региональной безопасности до 2025 года).

В 2025-м Олег Курдюков получил медаль «За помощь фронту». Награждение было инициировано командованием одного из подразделений Вооруженных сил РФ. Курдюков совершил несколько командировок в зону СВО, сопровождая гуманитарные грузы и оборудование.

До последнего времени министерство региональной безопасности возглавлял Василий Ложкин. Он занял должность в 2025 году, а до этого, с 2021-го, руководил министерством общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей. Ранее Ложкин работал в Управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей и Военном комиссариате Пензенской области.

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