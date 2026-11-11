Еще 3 министра сохранили посты в правительстве Пензенской области

Еще три чиновника сохранили посты в правительстве Пензенской области. О назначениях губернатор Олег Мельниченко сообщил в среду, 11 ноября.

Александр Гришаев остается министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства, Максим Изосимов - министром цифрового развития и связи, Андрей Кудинов - министром государственного имущества региона.

«Решение принял, учитывая результаты работы и готовность не снижать взятые темпы», - объяснил глава региона на своих страницах в соцсетях.

Ранее сообщалось, что закрепиться в новом составе правительства также удалось министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Ришату Алтынбаеву, зампреду правительства Сергею Воронцову, зампреду - министру сельского хозяйства Роману Калентьеву, зампреду - министру здравоохранения Вячеславу Космачеву, зампреду Артему Николаеву, зампреду - министру финансов Любови Финогеевой, министру культуры и туризма Сергею Бычкову.

Решение пока не принято по таким кандидатурам, как Лариса Казакова (врио главы минобра), Евгения Бочкарева (врио главы минспорта), Алексей Качан (врио главы минтруда), Роман Трялин (врио главы минэка), Дмитрий Сагайдачный (врио главы министерства по тарифному регулированию и госзакупкам), Михаил Панюхин (врио главы минЖКХ), Александр Понякин (врио главы министерства по охране памятников истории и культуры).

Пост председателя правительства сохранил Николай Симонов.

Стало известно и о новых назначениях: министром градостроительства и архитектуры - главным архитектором Пензенской области стала Алеся Ахмерова, министром региональной безопасности - Олег Курдюков.

25 сентября региональное правительство сложило полномочия перед вновь избранным губернатором Олегом Мельниченко. В тот же день последний издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.