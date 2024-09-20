В Пензе депутаты избрали председателя городской думы

20.09.2024 | 10:22

Председателем Пензенской городской думы стал 45-летний Денис Соболев. За него проголосовали депутаты нового, восьмого созыва на первой сессии, состоявшейся в пятницу, 20 сентября.

Других претендентов на должность не было.

По данным, размещенным в открытом доступе, Денис Соболев родился 12 октября 1978 года в Пензе, учился в средней школе № 67.

В 2000-м окончил Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «учитель истории». Является помощником губернатора Пензенской области.

На выборах в гордуму 6-8 сентября прошел по округу № 19 в Ленинском районе.

В предыдущие 5 лет в думе председательствовал Владимир Мутовкин. Он продолжит работу в качестве обычного депутата.