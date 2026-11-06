Стало известно, кто сохранил посты в региональном правительстве

Ряду чиновников удалось закрепиться в новом составе правительства Пензенской области. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Так, на должность министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования вновь назначен Ришат Алтынбаев.

Зампред правительства Сергей Воронцов, зампред - министр сельского хозяйства Роман Калентьев, зампред - министр здравоохранения Вячеслав Космачев, зампред Артем Николаев, зампред - министр финансов Любовь Финогеева сохранили свои посты, уточнил губернатор в соцсетях.

Решение пока не принято по таким кандидатурам, как Сергей Бычков (врио главы минкульта), Лариса Казакова (врио главы минобра), Евгения Бочкарева (врио главы минспорта), Александр Гришаев (врио главы минстроя), Алексей Качан (врио главы минтруда), Роман Трялин (врио главы минэка), Дмитрий Сагайдачный (врио главы министерства по тарифному регулированию и госзакупкам), Андрей Кудинов (врио главы министерства госимущества), Михаил Панюхин (врио главы минЖКХ), Максим Изосимов (врио главы минцифры), Александр Понякин (врио главы министерства по охране памятников истории и культуры).

Пост председателя правительства сохранил Николай Симонов.

25 сентября региональное правительство сложило полномочия перед вновь избранным губернатором Олегом Мельниченко. В тот же день последний издал указ, которым поручил членам кабмина исполнять свои полномочия до сформирования нового состава.