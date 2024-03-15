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Политика

Губернатор проголосовал на выборах Президента России

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Утром пятницы, 15 марта, до начала рабочего дня губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил избирательный участок № 125 в школе № 11 г. Пензы и проголосовал на выборах Президента РФ.

Губернатор проголосовал на выборах Президента России

К открытию участка прибыл не только глава региона. Некоторые горожане пришли семьями, чтобы отдать голос своему кандидату.

«Это показатель единства наших земляков, принятия ответственности за судьбу Родины. Наш народ - вместе со своей страной, выборы - демонстрация этого единства. Прошу всех наших граждан отдать свой голос за будущее России, важен голос каждого из нас», - заявил Олег Мельниченко.

Губернатор проголосовал на выборах Президента России

Выборы Президента Российской Федерации будут идти 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки - их в регионе 978 - открыты с 8:00 до 20:00. Чтобы проголосовать, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

На 1 января 2024 года численность избирателей в регионе составила 1,014 млн человек. В голосовании намерены принять участие 80%.

Для тех, кто не знает, где находится их избирательный участок, инструкция размещена здесь.

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Источник — фото областного правительства
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