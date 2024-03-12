Большинство жителей Пензенской области планируют пойти на выборы

12.03.2024 | 16:55

Более 80% избирателей Пензенской области планируют принять участие в выборах президента. Об этом во вторник, 12 марта, сообщил председатель регионального избиркома Александр Синюков на заседании в правительстве.

По его словам, таковы итоги реализации проекта «ИнформУИК». Он предусматривал адресное информирование пензенцев о выборах - с 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий совершали поквартирный (подомовой) обход.

Голосование будет идти 15, 16 и 17 марта. В Пензенской области численность избирателей на 1 января 2024 года составила 1,014 млн человек.

Фамилии кандидатов в президенты в бюллетенях расположатся в алфавитном порядке. Зарегистрированы четверо: Владислав Даванков («Новые люди»), самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Cведения об их доходах и имуществе можно изучить здесь.

Обеспечивать общественную безопасность во время голосования в Пензенской области станут 5,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов и более 2 тысяч представителей общественных объединений правоохранительной направленности.