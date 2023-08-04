Владимир Васильев избран главой Тамалинского района

04.08.2023 | 21:00

В пятницу, 4 августа, был избран глава еще одного района Пензенской области - Тамалинского. Должность досталась Владимиру Васильеву.

Депутаты Собрания представителей пятого созыва подержали его кандидатуру единогласно.

Владимир Васильев был назначен и. о. главы районной администрации в ноябре 2021 года, а до этого несколько лет являлся первым заместителем руководителя. От приставки «и. о.» он избавился в декабре того же года.

4 августа также была избрана глава Бековского района, ею стала Светлана Кудаченкова.

2 августа подвели итоги конкурса на должность главы Малосердобинского района (избран Иван Кирюхин) и Пензенского (пост получил Игорь Белов).

1 августа выбрали глав в Сердобском и Колышлейском районах - Александра Бедикина и Михаила Максимова соответственно. Оба ранее возглавляли районные администрации.

Сейчас в Пензенской области проходит реформа органов местного самоуправления, призванная ликвидировать двуглавие. Она затронет 25 районов.

Переизбрание уже прошло в Неверкинском районе, главой которого стал Юрий Моисеев, Камешкирском (Ольга Белянина), Никольском (Людмила Линина), Башмаковском (Тамара Павлуткина), Белинском (Сергей Сорокин), Вадинском (Михаил Буслаев), Земетчинском (Николай Итальянцев), Бессоновском (Александр Воронков), Лунинском (Алексей Атясов), Спасском (Юрий Ахрамеев), Пачелмском (Александр Пушкарев).

До этого от двуглавой системы управления отказались в Пензе, за переименование должности руководителя проголосовали также в Кузнецке.