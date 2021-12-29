В Тамалинском районе назначен глава администрации

Владимир Васильев стал полноправным руководителем администрации Тамалинского района. Конкурс на замещение должности муниципальной службы состоялся во вторник, 28 декабря.

«Владимир Васильев изложил свою программу по улучшению социально-экономического развития Тамалинского района. Он отразил основные направления, на которые в первую очередь будет обращено внимание и нацелена работа всего аппарата администрации и всех заинтересованных служб.

Это: создание рабочих мест, развитие промышленности, сельского хозяйства, поддержка малого и среднего бизнеса, решение вопросов трудоустройства молодежи в районе, обеспечение жильем молодых семей, модернизация здравоохранения и образования», - сообщили в администрации.

Владимир Васильев был назначен и. о. главы в ноябре 2021 года, а до этого несколько лет являлся первым заместителем руководителя. До него орган местного самоуправления возглавлял Александр Горшков.

От приставки «и. о.» в тот же день избавился и глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.