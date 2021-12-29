В Тамалинском районе назначен глава администрации

Политика

В Тамалинском районе назначен глава администрации
Печать
Telegram

Владимир Васильев стал полноправным руководителем администрации Тамалинского района. Конкурс на замещение должности муниципальной службы состоялся во вторник, 28 декабря.

«Владимир Васильев изложил свою программу по улучшению социально-экономического развития Тамалинского района. Он отразил основные направления, на которые в первую очередь будет обращено внимание и нацелена работа всего аппарата администрации и всех заинтересованных служб.

Это: создание рабочих мест, развитие промышленности, сельского хозяйства, поддержка малого и среднего бизнеса, решение вопросов трудоустройства молодежи в районе, обеспечение жильем молодых семей, модернизация здравоохранения и образования», - сообщили в администрации.

Владимир Васильев был назначен и. о. главы в ноябре 2021 года, а до этого несколько лет являлся первым заместителем руководителя. До него орган местного самоуправления возглавлял Александр Горшков.

От приставки «и. о.» в тот же день избавился и глава администрации Каменского района Александр Помогайбо.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
назначение должность тамала
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!