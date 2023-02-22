Вадим Супиков присутствовал на оглашении послания Президента РФ

22.02.2023 | 09:51

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

Мероприятие состоялось в Москве, в Гостином дворе, во вторник, 21 февраля. На нем присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторы и председатели законодательных собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители СМИ, участники СВО.

Основные темы, о которых говорил президент, - это защита национальных интересов России, формирование сильного суверенного государства, специальная военная операция и социальные гарантии ее участникам.

«В сегодняшнем послании Президент России Владимир Владимирович Путин определил основные направления развития страны на 2023 год. В числе приоритетных задач - поддержка семей участников специальной военной операции, создание специального государственного фонда по оказанию адресной помощи семьям погибших и ветеранам СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов на территории субъектов РФ. Для всех участников специальной военной операции президент поручил установить регулярный 14-дневный отпуск не реже одного раза в полгода», - отметил Вадим Супиков.

Также Владимир Путин говорил о построении высокотехнологичной экономики, обладающей технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом, развитии инфраструктуры в регионах, улучшении жилищных условий граждан, защите материнства и детства, снижении уровня бедности. Он поручил индексировать минимальный размер оплаты труда на дополнительные 10% с 2024 года, повысить доступность и качество медицинской помощи.

«Глава государства распорядился в ближайшее время принять все законодательные решения по ключевым направлениям, озвученным в послании. Мы незамедлительно приступим к работе для реализации поставленных задач на территории Пензенской области», – заявил председатель регионального Законодательного собрания.