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Политика

Валерий Лидин поблагодарил корпус наблюдателей «За чистые выборы»

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В среду, 23 сентября, в Законодательном собрании Пензенской области состоялось чествование наблюдателей корпуса «За чистые выборы».

Спикер регионального парламента Валерий Лидин поблагодарил добровольцев за помощь в обеспечении легитимности и прозрачности на выборах губернатора, довыборах депутата Государственной Думы седьмого созыва по Лермонтовскому одномандатному округу № 147, а также ряда выборных кампаний в муниципальные органы власти.

Наблюдатели работали три дня - с 11 по 13 сентября. В основной день голосования корпус организовал деятельность ситуационного центра, выставил порядка 1 000 наблюдателей и 15 мобильных бригад.

«Выражаю признательность за участие в политической жизни региона, защиту избирательных прав граждан и содействие развитию демократических процедур. Вы достойно справились с поставленными задачами. Уверен, что опыт, полученный в ходе выборов, будет обязательно востребован», - сказал председатель Законодательного собрания Пензенской области.

Молодые активисты сообщили, что на участках не было выявлено серьезных нарушений избирательного законодательства, а возникавшие правовые коллизии решались в процессе диалога.

«Участники движения имеют опыт общественного наблюдения и прошли дополнительную методическую подготовку. В этом году мы обеспечивали открытость и прозрачность голосования по поправкам в Конституцию России, работали во время кампании по выборам главы региона. В межвыборный период продолжим активную деятельность по правовому просвещению граждан. Намечено проведение ряда тематических мероприятий, направленных на привлечение в ряды организации инициативных людей», - пояснил координатор корпуса «За чистые выборы» Андрей Глухов.

Валерий Лидин заверил участников корпуса в поддержке перспективных проектов и инициатив, а также подчеркнул важность участия молодых людей в жизни общества и государства.

Корпус «За чистые выборы» был создан по инициативе Ассоциации юристов России в 2012 году. На сегодняшний день движение является самой крупной организацией независимых наблюдателей в стране с региональными отделениями в большинстве субъектов страны.

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Источник — фото zspo.ru
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