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Политика

В Пензенской области назначен врио начальника УФСИН России

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В Пензенской области назначен временно исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, им стал полковник внутренней службы Максим Каминский.

Об отставке предыдущего руководителя Владислава Муравьева стало известно 7 сентября. Он возглавлял региональное УФСИН России с января 2016 года.

Причины его ухода с поста не уточняются.

Кроме того, 2 сентября появилась информация об увольнении начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова, который пробыл на посту главного госавтоинспектора региона ровно 6 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото www.58.fsin.gov.ru
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Гость||

И чё, ГАИ теперь в Пензе не будет? Отлично.

Имя: Гость
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