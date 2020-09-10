В Пензенской области назначен врио начальника УФСИН России

10.09.2020 | 09:19

В Пензенской области назначен временно исполняющий обязанности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, им стал полковник внутренней службы Максим Каминский.

Об отставке предыдущего руководителя Владислава Муравьева стало известно 7 сентября. Он возглавлял региональное УФСИН России с января 2016 года.

Причины его ухода с поста не уточняются.

Кроме того, 2 сентября появилась информация об увольнении начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова, который пробыл на посту главного госавтоинспектора региона ровно 6 лет.