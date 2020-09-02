Александр Курчатов покидает пост начальника областного УГИБДД

02.09.2020 | 11:52

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов уходит в отставку. Об этом стало известно порталу PenzaInform.ru.

Источник сообщил, что подписан приказ министра МВД России № 737 от 28.08.2020 об увольнении Александра Курчатова по выслуге лет.

Информацию подтвердили в УМВД России по Пензенской области.

«Данный приказ действительно подписан. Ранее Алекнсандр Курчатов подал рапорт об увольнении по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Курчатов пробыл на посту главного госавтоинспектора региона ровно 6 лет. Приказ о его назначении на эту должность был подписан 29 августа 2014-го.

Одним из новшеств, которые он внес, стало проведение личных приемов прямо на улицах Пензы. Руководитель областного управления ГИБДД выслушивал жалобы и предложения водителей и пешеходов и реагировал на них.

Докладывая в 2019 году о причинах аварий, Александр Курчатов назвал несоблюдение водителями ПДД, в особенности нарушение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, несоблюдение дистанции. Для предотвращения происшествий в 2019 году в области установили 20 новых комплексов фото- и видеофиксации на сумму 55 млн рублей.