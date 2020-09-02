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Общество

Александр Курчатов покидает пост начальника областного УГИБДД

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Начальник управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александр Курчатов уходит в отставку. Об этом стало известно порталу PenzaInform.ru.

Источник сообщил, что подписан приказ министра МВД России № 737 от 28.08.2020 об увольнении Александра Курчатова по выслуге лет.

Информацию подтвердили в УМВД России по Пензенской области.

«Данный приказ действительно подписан. Ранее Алекнсандр Курчатов подал рапорт об увольнении по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Александр Курчатов пробыл на посту главного госавтоинспектора региона ровно 6 лет. Приказ о его назначении на эту должность был подписан 29 августа 2014-го.

Одним из новшеств, которые он внес, стало проведение личных приемов прямо на улицах Пензы. Руководитель областного управления ГИБДД выслушивал жалобы и предложения водителей и пешеходов и реагировал на них.

Докладывая в 2019 году о причинах аварий, Александр Курчатов назвал несоблюдение водителями ПДД, в особенности нарушение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, выезд на встречную полосу, несоблюдение дистанции. Для предотвращения происшествий в 2019 году в области установили 20 новых комплексов фото- и видеофиксации на сумму 55 млн рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Одним из новшеств, которые он внес, стало проведение личных приемов прямо на улицах Пензы.
да ладно врать-то!

Еще при Едалове это было, и при Буйлове!

Кстати, верните Буйлова, он хоть работал, в отличии от этого мифического персонажа!

Гость||

Ура!!! Наконец свершилось.Убрали баласт.

Гость||

А кто это хоть ?

Гость||

Гость писал(a):

Еще при Едалове это было, и при Буйлове!
причем на Советской площади, и об этом за неделю сообщали.

А не как это недоначальник - задним числом

Гость||

Гость писал(a):

А кто это хоть ?
уже никто, пенсионер. бюджетный паразит

Гость||

Жаль мужика хороший был начальник.

Гость||

мы таких не знаем

Гость||

Ушел и ладно, кого поставят, предлагаю Лузгина.

Гость||

Для чего нужна,эта странная организация?

Гость||

верните Буйлова, он хоть работал, в отличии от этого мифического персонажа!

Буйлову этот геморой не нужен, он себя на других должностях хоршо чувствует.

Гость||

Ждем переезд МРЭО, как начальник новый и Мрэо место меняет.

Гость||

Какая разница кто вместо Курчатова будет.

Что-то на что-то менять - только время терять.

Гость||

1. Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел составляет:

3) для сотрудника органов внутренних дел, имеющего специальное звание полковника полиции, полковника внутренней службы или полковника юстиции, - 60 лет;

Так и скажите, нагнали с должности и скорее всего продали ее другму, на откорм.

Гость||

А ему чё нет 60 лет чтоль? Ух ты.

Гость||

Дождался все же. Вон как сидел ждал. не слышно и не видно было его

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Имя: Гость
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