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Политика

Начальник регионального УФСИН России покинул свой пост

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В понедельник, 7 сентября, стало известно, что начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Пензенской области Владислав Муравьев покинул свой пост.

Информация об этом появилась сразу в нескольких местных Telegram-каналах. На сайте учреждения Муравьев пока по-прежнему значится начальником.

Владислав Муравьев возглавил региональное УФСИН России в январе 2016 года. До этого он занимал должность заместителя начальника ведомства в Республике Бурятии.

Владислав Николаевич родился 27 сентября 1972 года в г. Улан-Удэ. В 1998-м окончил Бурятский государственный университет, в 2008-м - Академию права и управления ФСИН России. В органах УИС служит с 1994 года.

2 сентября стало известно об увольнении начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова, который пробыл на посту главного госавтоинспектора региона ровно 6 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Наконец то

Гость||

Не будет вам ни рая ни ада, потому что это для людей, а вы озверевшее кровавое нквэдэшеое зверье.

Имя: Гость
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