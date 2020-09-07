Начальник регионального УФСИН России покинул свой пост

07.09.2020 | 10:16

В понедельник, 7 сентября, стало известно, что начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Пензенской области Владислав Муравьев покинул свой пост.

Информация об этом появилась сразу в нескольких местных Telegram-каналах. На сайте учреждения Муравьев пока по-прежнему значится начальником.

Владислав Муравьев возглавил региональное УФСИН России в январе 2016 года. До этого он занимал должность заместителя начальника ведомства в Республике Бурятии.

Владислав Николаевич родился 27 сентября 1972 года в г. Улан-Удэ. В 1998-м окончил Бурятский государственный университет, в 2008-м - Академию права и управления ФСИН России. В органах УИС служит с 1994 года.

2 сентября стало известно об увольнении начальника управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова, который пробыл на посту главного госавтоинспектора региона ровно 6 лет.