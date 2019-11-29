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Политика | Думцы поставили точку в депутатской карьере Виктора Кувайцева

29.11.2019|14:27
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В пятницу, 29 ноября, на сессии Пензенской городской думы было принято окончательное решение о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Кувайцева. Предварительное решение озвучивалось на заседании комиссии 18 ноября.

Виктор Кувайцев после победы партии «Единая Россия» на выборах 8 сентября прошел в думу по единому избирательному округу. До этого времени он занимал должность главы администрации Пензы.

28 октября губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о назначении бывшего мэра Пензы на должность первого заместителя председателя областного правительства.

После этого Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от депутатского мандата, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.

Сам Виктор Николаевич на этой сессии не присутствовал, прекращение его полномочий прошло заочно. 29 депутатов проголосовали за, один воздержался.

Пока полномочия не передадут следующему по партийному списку кандидату в депутаты, в думе будут числиться 34 народных избранника.

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Гость|29.11.2019 14:37|

Удачи Виктору Николаевичу на новом месте!

Гость|29.11.2019 14:40|

penzainform.ru писал(a):

После этого Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от депутатского мандата, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.
ну зато будет представлять интересы народа на уровне региона.

первый заместитель председателя областного правительства это очень достойная должность

Гость|29.11.2019 14:43|

Гость писал(a):

Удачи Виктору Николаевичу на новом месте!
присоединяюсь, хороший человек, грамотный глава администрации, чиновник

Гость|29.11.2019 14:44|

Гость писал(a):

Как сообщает наша разведка
подводит вас ваша разведка, дезынформирует!

Гость|29.11.2019 14:45|

Это уже давно решенный вопрос. как только кувайцев ушел в правительство он сразу и перестал быть депутатом, потому что совмещать нельзя, а сегодня чисто юридический вопрос решился ерунда

Гость|29.11.2019 14:45|

Гость писал(a):

ну зато будет представлять интересы народа на уровне региона.

первый заместитель председателя областного правительства это очень достойная должность

100%

Гость|29.11.2019 14:45|

удачи и всего наилучшего!

Гость|29.11.2019 14:48|

Гость писал(a):

хороший человек, грамотный глава администрации, чиновник
удачи на новом месте

Гость|29.11.2019 14:48|

Может вообще поставить точку в карьере,всё же предпенсионер

Гость|29.11.2019 14:49|

penzainform.ru писал(a):

29 депутатов проголосовали за, один воздержался.а кто этот 1? кому надо было выпендриться?

Гость|29.11.2019 14:49|

Гость писал(a):

всё же предпенсионер
моложе многих...

Гость|29.11.2019 14:50|

уважение Виктору Николаевичу за его работу на должности главы администрации! Пенза за 4 года при нем стала краше гораздо, важно теперь продолжить эту тенденцию к развитию

Гость|29.11.2019 14:51|

Гость писал(a):

29 депутатов проголосовали за, один воздержался.а кто этот 1? кому надо было выпендриться?
хома полюбас

Гость|29.11.2019 14:51|

Когда его родной старший сын Андрей Викторович Кувайцев покинет кресло директора Фонда развития промышленности Пензенской области????? Два близких родственника не могут работать на руководящих постах в одной системе.

Гость|29.11.2019 14:54|

почему трут комменты про младшего сына Алексея?

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Имя: Гость
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