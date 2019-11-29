29.11.2019 | 14:27

В пятницу, 29 ноября, на сессии Пензенской городской думы было принято окончательное решение о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Кувайцева. Предварительное решение озвучивалось на заседании комиссии 18 ноября.

Виктор Кувайцев после победы партии «Единая Россия» на выборах 8 сентября прошел в думу по единому избирательному округу. До этого времени он занимал должность главы администрации Пензы.

28 октября губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о назначении бывшего мэра Пензы на должность первого заместителя председателя областного правительства.

После этого Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от депутатского мандата, так как совмещать работу по двум данным направлениям нельзя.

Сам Виктор Николаевич на этой сессии не присутствовал, прекращение его полномочий прошло заочно. 29 депутатов проголосовали за, один воздержался.

Пока полномочия не передадут следующему по партийному списку кандидату в депутаты, в думе будут числиться 34 народных избранника.