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Общество | Виктор Кувайцев стал первым зампредом правительства области

28.10.2019|09:11
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Бывший мэр Пензы Виктор Кувайцев стал первым зампредом регионального правительства. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Иваном Белозерцевым в понедельник, 28 октября.

«Хочу поблагодарить Виктора Николаевича за очень большую работу, которую он провел в городе вместе со своей командой. Работа непростая, задач очень много. И сделано было много», - отметил губернатор на еженедельном совещании в правительстве области.

По его словам, Виктор Кувайцев будет курировать ряд направлений, одно из главных - реализация национальных проектов в Пензенской области.

Виктор Кувайцев четыре года был главой администрации Пензы. Депутаты избрали его на эту должность в декабре 2015-го.

На выборах в гордуму, состоявшихся 8 сентября 2019 года, Кувайцев возглавил список партии «Единая Россия» и получил депутатский мандат. 10 сентября он подал заявление о досрочном сложении полномочий главы администрации Пензы, которое было удовлетворено.

25 октября главой администрации был избран Андрей Лузгин, ранее занимавший пост первого зампреда.

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Гость|28.10.2019 09:16|

Молодец! удачи

Гость|28.10.2019 09:17|

Поздравляю! Хоть одного адеквата к себе подпустил ИА.

Гость|28.10.2019 09:17|

достойный мэр на мой взгляд был, пенза при нем стала лучше, чище

Гость|28.10.2019 09:19|

Гость писал(a):

Поздравляю! Хоть одного адеквата к себе подпустил ИА.
+10000

Гость|28.10.2019 09:19|

Гость писал(a):

пенза при нем стала лучше, чище
... от деревьев, скверов и парков, общественного транспорта большой вместимости, удобных остановок...

Гость|28.10.2019 09:20|

Удачи Вам Виктор Николаевич!

Гость|28.10.2019 09:21|

сей час налетят негативщики будут орать что всё плохо...но это факт что за 4 года его правления пенза реально развивалась. строились городские объекты, школы, много дорог отремонтировано. раньше до этого никогда таких объемов строителсьтва не было. А даже на ремонт бакунинского моста никто кроме него решиться не мог.... так что чел крутой факт

Гость|28.10.2019 09:25|

penzainform.ru писал(a):

Виктор Кувайцев четыре года был главой администрации Пензы. Депутаты избрали его на эту должность в декабре 2015-го
после кривова который был хорошим человеком но не хозяйственником, кувайцев хоть научил коммунальщиков нормально и вовремя снег убирать и дороги содержать, строилось много всего, ни одна программа не встала а наоборот изменения в город пошли, федеральные программы реализовывались

Гость|28.10.2019 09:25|

Или и те же тусуются с места на место!

Где "Лидеры России"?

Гость|28.10.2019 09:25|

Гость писал(a):

достойный мэр на мой взгляд был, пенза при нем стала лучше, чище
+1000

Гость|28.10.2019 09:26|

круто! поздравляю! удачи на новом месте!

Гость|28.10.2019 09:27|

Гость писал(a):

но это факт что за 4 года его правления пенза реально развивалась
приведите примеры, если не сложно

Гость|28.10.2019 09:28|

Гость писал(a):

Где "Лидеры России"?
Где,где? В п....

Гость|28.10.2019 09:29|

Гость писал(a):

Поздравляю! Хоть одного адеквата к себе подпустил ИА.
да верно, пора там в правительстве немного навести порядок, кто то там слишком долго засиделся, нужно новые вектор новые силы добавлять

Гость|28.10.2019 09:29|

Наконец-то появилась надежда, что Набережную достроят. А то балабол Ильин делает все, лишь бы ничего не делать для города.

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Имя: Гость
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