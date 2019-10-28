28.10.2019 | 09:11

Бывший мэр Пензы Виктор Кувайцев стал первым зампредом регионального правительства. Соответствующее распоряжение было подписано губернатором Иваном Белозерцевым в понедельник, 28 октября.

«Хочу поблагодарить Виктора Николаевича за очень большую работу, которую он провел в городе вместе со своей командой. Работа непростая, задач очень много. И сделано было много», - отметил губернатор на еженедельном совещании в правительстве области.

По его словам, Виктор Кувайцев будет курировать ряд направлений, одно из главных - реализация национальных проектов в Пензенской области.

Виктор Кувайцев четыре года был главой администрации Пензы. Депутаты избрали его на эту должность в декабре 2015-го.

На выборах в гордуму, состоявшихся 8 сентября 2019 года, Кувайцев возглавил список партии «Единая Россия» и получил депутатский мандат. 10 сентября он подал заявление о досрочном сложении полномочий главы администрации Пензы, которое было удовлетворено.

25 октября главой администрации был избран Андрей Лузгин, ранее занимавший пост первого зампреда.