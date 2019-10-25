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Политика | Иван Кирюхин дал понять, что не надеется занять кресло мэра

25.10.2019|11:57
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Третьим кандидатом, который должен был выступать перед депутатами Пензенской городской думы на сессии в пятницу, 25 октября, являлся Денис Леонтьев - замглавы администрации. Однако он по ряду причин не смог прийти на сессию. Поэтому слово предоставили четвертому претенденту на кресло мэра, Ивану Кирюхину.

Руководитель администрации Малосердобинского района начал неожиданно: не с перечисления городских проблем, а с развития физической культуры.

«В Пензе проживает более 500 тысяч человек, но здесь нет условий для занятий спортом. Должны быть велодорожки. Нам нужны не просто дороги, тротуары, дворовые территории, а места для занятия спортом. Вы скажете: есть «Первомайский» стадион. Но он не готов принять горожан, да и не каждый туда пойдет. Нужно, чтобы такие места были рядом с домом».

Кроме того, по мнению Ивана Кирюхина, между областным центром и периферией плохо развиты связи. Например, дети из села не могут попасть в пензенский «Кванториум».

«Нужно менять подход к людям. Мы все делаем одно дело», - завершил он свою речь, дав понять, что не надеется занять кресло мэра.

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Гость|25.10.2019 12:08|

Купили :))) сразу видно стопари включил.

Чтобы занимать должность надо быть как Сталин, без собственности, без жён и детей

. Чтобы не шантажировали

Гость|25.10.2019 12:11|

Кирюхин и Леонтьев - технические кандидаты, люди подневольные, сами они против воли губера не пошли бы, их задача - оттянуть у Камнева голоса тех, кто не хочет голосовать за Лузгина.

Гость|25.10.2019 12:11|

Лузгину тоже в мэрах делать нечего!

Гость|25.10.2019 12:14|

Гость писал(a):

Лузгину тоже в мэрах делать нечего!
Как это нечего? А кто будет подписывать сметы на работы по укладке плитки и установке бордюров?

Гость|25.10.2019 12:19|

Гость писал(a):

Гость|25.10.2019 12:08|

Купили :))) сразу видно стопари включил.

Чтобы занимать должность надо быть как Сталин, без собственности, без жён и детей

. Чтобы не шантажировали

У Сталина были дети не звездите

Гость|25.10.2019 12:19|

penzainform.ru писал(a):

Нам нужны не просто дороги, тротуары, дворовые территории, а места для занятия спортом
О чем он вообще? Городу нужны бордюры и плитка!

Гость|25.10.2019 12:21|

Гость писал(a):

У Сталина были дети не звездите
и оба воевали...

Гость|25.10.2019 12:23|

Гость писал(a):

Кирюхин и Леонтьев - технические кандидаты, люди подневольные, сами они против воли губера не пошли бы, их задача - оттянуть у Камнева голоса тех, кто не хочет голосовать за Лузгина.
И Лузгин,и Кирюхин,и Леоньтьев будут обслуживать кланово-корпоративную группировку Бочкарёва ,к которой принадлежали абсолютно вся верхушка городской власти после ухода Калашникова,и кому принадлежит ,и кого обслуживает областная власть тоже ясно ,их же.

Гость|25.10.2019 12:32|

А еще в Нью-Васюках необходим огромный аэродром для посадки и взлета межгалактических кораблей и дирижаблей!

Имя: Гость
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