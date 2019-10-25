25.10.2019 | 11:57

Третьим кандидатом, который должен был выступать перед депутатами Пензенской городской думы на сессии в пятницу, 25 октября, являлся Денис Леонтьев - замглавы администрации. Однако он по ряду причин не смог прийти на сессию. Поэтому слово предоставили четвертому претенденту на кресло мэра, Ивану Кирюхину.

Руководитель администрации Малосердобинского района начал неожиданно: не с перечисления городских проблем, а с развития физической культуры.

«В Пензе проживает более 500 тысяч человек, но здесь нет условий для занятий спортом. Должны быть велодорожки. Нам нужны не просто дороги, тротуары, дворовые территории, а места для занятия спортом. Вы скажете: есть «Первомайский» стадион. Но он не готов принять горожан, да и не каждый туда пойдет. Нужно, чтобы такие места были рядом с домом».

Кроме того, по мнению Ивана Кирюхина, между областным центром и периферией плохо развиты связи. Например, дети из села не могут попасть в пензенский «Кванториум».

«Нужно менять подход к людям. Мы все делаем одно дело», - завершил он свою речь, дав понять, что не надеется занять кресло мэра.