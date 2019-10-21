21.10.2019 | 12:35

В понедельник, 21 октября, в Пензенской городской думе состоялось заседание конкурсной комиссии, заслушавшей четырех кандидатов на замещение должности главы администрации города.

Изначально на пост мэра претендовало 5 человек, но после рассмотрения пакета документов каждого из них комиссия отказала в участии в конкурсе Юрию Вобликову.

В зал заседаний кандидаты заходили по одному и излагали свою программу.

Депутат Заксобра Георгий Камнев, первым прошедший испытание, рассказал журналистам, что вопросы, заданные ему, следует обсуждать публично.

Вторым кандидатом, которого выслушали члены комиссии, стал первый зампред правительства региона Андрей Лузгин. Он сообщил представителям СМИ, что вопросы, заданные ему, касались работы администрации и ее структурных подразделений. По мнению Андрея Лузгина, каждый житель Пензы независимо от места проживания - в центре или на окраине - должен иметь равный доступ к социальным услугам.

Третьим за закрытыми дверями выступил заместитель главы администрации Денис Леонтьев. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом!» - прокомментировал он свое стремление вступить в политическую борьбу. По его словам, в Пензе достаточно много проблем, требующих комплексного подхода к решению.

Последним перед комиссией предстал глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин. Его позиция такова: в первую очередь в Пензе следует развивать общественный транспорт, в том числе речной.

После завершения заседания конкурсной комиссии, рассматривавшей кандидатуры на замещение должности руководителя администрации Пензы, глава города Владимир Мутовкин огласил результаты.

«По итогам проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы конкурсная комиссия приняла решение внести на рассмотрение Пензенской городской думы следующие кандидатуры: Камнева Георгия Петровича, Лузгина Андрея Вячеславовича, Леонтьева Дениса Вячеславовича и Кирюхина Ивана Алексеевича. Таким образом, все кандидаты признаны достойными, выступили с интересными программами. По различным аспектам у них свое мнение, поэтому мы всех включили для представления на сессии Пензенской городской думы», - сообщил глава Пензы.

«Мы очень приятно закончили наше заседание комиссии, потому что поняли, что у нас хороший кадровый резерв. Ребята все оказались достойными, профессиональными, правильно сориентированными. Они очень ответственно отнеслись к написанию программ по развитию города. Это приятно», - добавила первый зампред областного правительства - руководитель аппарата Лариса Рябихина.

25 октября на сессии депутаты выберут из четырех кандидатов одного и назовут имя нового главы администрации Пензы.