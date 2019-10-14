14.10.2019 | 09:30

В Пензенской области вновь увеличилось количество ДТП с пострадавшими. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в региональном правительстве в понедельник, 14 октября.

В качестве примера он привел несколько аварий, случившихся на прошлой неделе.

Так, 11 октября в Каменском районе КаМАЗ сбил четырех пешеходов: двух участников другого ДТП и двух сотрудников местного ОМВД. В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина (участники первой аварии) скончались на месте. Сотрудники полиции (мужчина 39 лет и 22-летняя девушка) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Кузнецке пострадали пять человек, в том числе ребенок.

В Мокшанском районе, около села Широкоис, в аварию попали три транспортных средства. Пострадали четыре человека.

«Это плохо. Нужно активизировать работу по профилактике, разговаривать с водителями, доводить случаи ДТП. Люди гибнут, становятся инвалидами», - констатировал губернатор.

Он поручил еще раз совместно с представителями правоохранительных органов проработать перечень мероприятий профилактической направленности и доложить ему об итогах.