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Политика | Пензенского губернатора беспокоит рост числа пострадавших в ДТП

14.10.2019|09:30
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В Пензенской области вновь увеличилось количество ДТП с пострадавшими. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на видеоконференции в региональном правительстве в понедельник, 14 октября.

В качестве примера он привел несколько аварий, случившихся на прошлой неделе.

Так, 11 октября в Каменском районе КаМАЗ сбил четырех пешеходов: двух участников другого ДТП и двух сотрудников местного ОМВД. В результате 38-летний мужчина и 36-летняя женщина (участники первой аварии) скончались на месте. Сотрудники полиции (мужчина 39 лет и 22-летняя девушка) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Кузнецке пострадали пять человек, в том числе ребенок.

В Мокшанском районе, около села Широкоис, в аварию попали три транспортных средства. Пострадали четыре человека.

«Это плохо. Нужно активизировать работу по профилактике, разговаривать с водителями, доводить случаи ДТП. Люди гибнут, становятся инвалидами», - констатировал губернатор.

Он поручил еще раз совместно с представителями правоохранительных органов проработать перечень мероприятий профилактической направленности и доложить ему об итогах.

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Гость|14.10.2019 09:44|

А всех пока ещё живых как беспокоит.

Гость|14.10.2019 09:46|

Может пора от слов и профилактики переходить к штрафам и наказаниям?

Гость|14.10.2019 09:48|

Подождите не много, они все убьются, останутся только нормальные, и больше не будет дтп

Гость|14.10.2019 09:57|

А как не будет расти, если ГИБДД в Пензе просто нет! В лучшем случаи прокатятся по своим делам, не "замечая" многочисленные нарушения ПДД!

Гость|14.10.2019 10:01|

Гость писал(a):

Может пора от слов и профилактики переходить к штрафам и наказаниям?
Совершенно верно, нужно штрафовать всех попавших в ДТП (даже невиноватых, в назидание окружающим), а тех кто стал инвалидом - штрафовать в двойном размере!

Гость|14.10.2019 10:03|

Начните с хамья, паркующегося где попало и как попало. Вот в соседней новости такой особо одаренный на Весте запарковался на М. Горького. Устройте показательную порку. Парковка на газоне у Часового завода - каждодневное нарушение ваших же законов, а где адекватная реакция в виде штрафов? Не работают никакие слова, если они не подкреплены материальными тратами...

Гость|14.10.2019 10:19|

штрафовать некому. гибдд опять сокращают. так что бейтесь потихоньку

Гость|14.10.2019 10:23|

Петух дырявый писал(a):

Парковка на газоне у Часового завода - каждодневное нарушение ваших же законов, а где адекватная реакция в виде штрафов?

Не свисти, у часового с весны ещё огородили газон. Совсем завралсч, харя?

Гость|14.10.2019 10:42|

Полный беспорядок на федеральной трассе м5 проходящей через Чемодановку. Дтп практически каждую неделю.

Гость|14.10.2019 10:46|

Гость писал(a):

Не свисти, у часового с весны ещё огородили газон. Совсем завралсч, харя?
Чем там огородили? И расскажи-ка еще как туда машины заезжают? Уж не по пешеходной ли дорожке?

Гость|14.10.2019 10:47|

Ни профилактика, ни штрафы не помогают и не помогут.

Здесь должна быть внутренняя дисциплина и ответственность каждого водителя. А кто такие водители? Это обычные люди, когда-то они были детьми, а родители им не привили данных качеств. Вот и результаты!

Гость|14.10.2019 10:48|

Гость писал(a):

Ни профилактика, ни штрафы не помогают и не помогут.
Хорошие штрафы от 50 000 рублей помогут очень быстро.

Гость|14.10.2019 11:06|

Чепушило писал(a):

Чем там огородили? И расскажи-ка еще как туда машины заезжают? Уж не по пешеходной ли дорожке?

Газон огородили, от входа до ТНС! Спокойно заезжают с дороги или от поликлиники. Глаза разуй, валенок

Гость|14.10.2019 11:12|

Гость писал(a):

Может пора от слов и профилактики переходить к штрафам и наказаниям?
Разве можно "достойных" так наказывать?

Гость|14.10.2019 11:15|

Гость писал(a):

Газон огородили, от входа до ТНС! Спокойно заезжают с дороги или от поликлиники. Глаза разуй, валенок
Включи мозг, речь о газоне со стороны ул. Байдукова.

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Имя: Гость
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