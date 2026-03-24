В Земетчинском и Сердобском районах зафиксировали рост рождаемости

Число детей, появившихся на свет в Земетчинском и Сердобском районах, где реализуется пилотный проект по повышению рождаемости, выросло почти на 13%. Об этом написал губернатор Олег Мельниченко в своем канале в Мах.

Сейчас он готовится к заседанию совета с участием глав регионов ПФО, которое 26 марта в Нижнем Новгороде проведет полномочный представитель Президента РФ в округе Игорь Комаров. Главной темой станет демографическая ситуация, особенно в сельской местности.

«Два года мы вели работу в рамках пилотного проекта, в который Пензенская область включилась при поддержке вице-премьера России Татьяны Алексеевны Голиковой. За это время в Земетчинском и Сердобском районах привели в порядок все социально значимые учреждения здравоохранения, образования, культуры и спорта. Благоустроили парки и скверы, построили два многоквартирных дома, восстановили дороги и объекты ЖКХ», - перечислил Олег Мельниченко.

По его словам, результаты должны проявиться в долгосрочной перспективе, но радуют и первые итоги. Помимо роста рождаемости, в Земетчинском и Сердобском районах зафиксировали уменьшение числа разводов (на 11%) и количества прерванных беременностей (на 45%).

«Будем работать дальше над поставленными президентом задачами - по укреплению здоровья и повышению благосостояния граждан, поддержке семей, улучшению качества жизни на селе», - подчеркнул Олег Мельниченко.