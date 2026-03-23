В Совфеде высоко оценили пензенский опыт работы с молодежью

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал интересным и заслуживающим внимания опыт Пензенской области по работе с молодежью, написал глава региона Олег Мельниченко в своем канале в MAX.

Губернатор выступил с докладом на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации РФ, которое проводилось в режиме видео-конференц-связи в понедельник, 23 марта.

В Пензенской области проживает около 100 национальностей, поэтому укрепление гражданского самосознания и единства - среди основных задач.

В регионе работают с молодежью по нескольким направлениям. Одно из них - историко-краеведческое.

«Школьники и студенты участвуют в движении исторической реконструкции, «Школе юного археолога», научно-исследовательской работе. Мы формируем сознание единства народов Пензенского региона в общем контексте истории», - пояснил Олег Мельниченко.

Другое направление - военно-патриотическая и правоохранительная деятельность. Развиваются отряд содействия полиции «Тигр», юнармейское движение, регулярно проводятся военно-патриотические сборы «Гвардеец».

«Воспитываем у ребят чувство сопричастности к нашей общей истории, к судьбе Родины», - подчеркнул губернатор.

