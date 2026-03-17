«Единая Россия» усилит жилищный блок новой Народной программы

В Ростове-на-Дону состоялся второй окружной отчетно-программный форум «Единой России» под названием «Есть результат!». Главными темами мероприятия стали вопросы жилья и создания комфортной городской среды. Участие в форуме приняли секретарь генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер Марат Хуснуллин, руководители субъектов ЮФО, Донбасса и Новороссии, участники спецоперации, активисты партии, эксперты строительной отрасли, инженеры и архитекторы.

В ходе круглых столов специалисты обсудили идеи, касающиеся благоустройства, поддержки молодежи, применения новых технологий, помощи в трудоустройстве ветеранов СВО и обеспечения безопасности на дорогах. Свои предложения оставляют жители всех регионов страны через сайт естьрезультат.рф. Инициативы участников форума и партии получили поддержку кабмина.

Секретарь генсовета партии Владимир Якушев отметил, что за последние 5 лет народная программа в сфере жилищной политики и благоустройства показала свою эффективность по таким направлениям, как обновление городской среды, социальная газификация, ликвидация аварийного жилья, развитие семейной ипотеки, дорожное строительство и модернизация ЖКХ. При этом он подчеркнул, что обновление коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг станут приоритетными задачами в новой Народной программе партии.

«Единая Россия» несет ответственность за развитие всей страны. Поэтому даже в таких трудных условиях мы своими решениями поддерживали дальнейшее строительство жилья, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие городов и поселков», - подчеркнул Владимир Якушев.

Участники круглого стола предложили включить в обновленную Народную программу ЕР введение 500-метровых зон абсолютной безопасности вокруг школ, строительство не менее 50 автодорожных обходов, модернизацию и расширение железнодорожных подходов.

«Разработали предложение по модернизации и расширению железнодорожных подходов к морским портам на ключевых направлениях: Черноморском, Северо-Западном, Восточном и направлении Север - Юг», - отметил региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» в Волгоградской области Геннадий Кузнецов.

«Есть молодежь, которая пока не все может, но хочет. И мы очень надеемся, что молодые люди в составе «Единой России» смогут реализовать себя на различных участках работы в нашей стране», - заключил зампред правительства Марат Хуснуллин.