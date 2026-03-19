Ивана Козина утвердили в должности главы Земетчинского района

Иван Козин стал полноценным главой Земетчинского района. Депутаты местного собрания представителей единогласно избрали его на сессии в четверг, 19 марта.

Предыдущий руководитель, Николай Итальянцев, 30 января досрочно сложил полномочия. Ему присвоили звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления».

Тогда же Ивана Козина, непродолжительное время являвшегося заместителем Итальянцева, назначили временно исполняющим обязанности главы района.

На официальном сайте администрации указано, что до этого Козин работал агрономом в разных организациях.

В 2010-2011 годах он занимал должность и. о. первого заместителя главы администрации Земетчинского района.