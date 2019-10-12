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Происшествия | В Мокшанском районе произошла крупная автоавария

12.10.2019|12:24
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В субботу, 12 октября, под селом Широкоис Мокшанского района на 562-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» произошло серьезное ДТП.

Сигнал об автокатастрофе поступил на пульт дежурного МЧС. В 6:15 столкнулись три транспортных средства. На место аварии прибыли спасатели, медики, сотрудники ГИБДД.

«К сожалению, имеются пострадавшие», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, не уточняя их число и характер травм.

Фото с места происшествия появились в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте». Судя по снимкам, участниками стали грузовой автомобиль, тяжелая спецтехника и минивэн, предположительно, Hyundai H-1.

Фура оказалась в кювете, автокран остался на проезжей части, а иномарку с разбитой передней частью забрал эвакуатор.

Накануне, 11 октября, в Каменском районе произошла трагедия: КамАЗ сбил четырех человек, из которых двое погибли на месте, еще двух госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|12.10.2019 13:25|

печально...

Гость|12.10.2019 15:02|

На монтажке в полдень тоже авария бала не маленькая.

Гость|12.10.2019 16:48|

Господи спаси и сохрани!Люди-берегите себя и своих родных!

Гость|12.10.2019 17:40|

Гость писал(a):

На монтажке в полдень тоже авария бала не маленькая
Да, мимо ехал, в кювете в строну Пензы была микролитражка типа матиз с детским сиденьем, а посередине перекрестка ещё две разбитые легковушки. Реанимобиль и гаишники были в наличии. В сторону Пензы образовалась нехилая пробка. Видимо кто-то решил свернуть на Монтажку.

Имя: Гость
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