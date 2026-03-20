В марте в Пензенской области назначат бизнес-омбудсмена

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области 27 марта рассмотрят вопрос о назначении уполномоченного по правам предпринимателей в регионе.

С марта 2021 года эту должность занимает Михаил Лисин, однако 5-летний срок его полномочий истекает.

В местный парламент поступил законопроект о том, чтобы назначить Лисина на тот же пост еще на 5 лет и установить ему денежное содержание.

В сопроводительных документах указано, что он соответствует данной должности по уровню профессионального образования, опыту работы и деловым качествам.

До Лисина, с октября 2013 года, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области был Карим Кузахметов. Он покинул пост в феврале 2020-го. С тех пор более года место главного защитника интересов бизнесменов оставалось вакантным.