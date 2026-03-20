В марте в Пензенской области назначат бизнес-омбудсмена

Политика

Печать
Max

На ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области 27 марта рассмотрят вопрос о назначении уполномоченного по правам предпринимателей в регионе.

С марта 2021 года эту должность занимает Михаил Лисин, однако 5-летний срок его полномочий истекает.

В местный парламент поступил законопроект о том, чтобы назначить Лисина на тот же пост еще на 5 лет и установить ему денежное содержание.

В сопроводительных документах указано, что он соответствует данной должности по уровню профессионального образования, опыту работы и деловым качествам.

До Лисина, с октября 2013 года, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пензенской области был Карим Кузахметов. Он покинул пост в феврале 2020-го. С тех пор более года место главного защитника интересов бизнесменов оставалось вакантным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
назначение должность увольнение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!