На улице Бутузова провалилась пешеходная зона

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На улице Бутузова провалилась пешеходная зона
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В Пензе провалился асфальт в пешеходной зоне на улице Бутузова. Снимками с места ЧП на странице губернатора во «ВКонтакте» поделилась подписчица.

На улице Бутузова провалилась пешеходная зона

По ее словам, асфальт не выдержал сильного дождя, прошедшего 9 августа. Покрытие тротуара переломилось, накренилось, в нем зияет дыра. «Снова никто не виноват?» - задала вопрос женщина.

На улице Бутузова провалилась пешеходная зона

На жалобу отреагировали в городском управлении капитального строительства. Ответ появился днем во вторник, 11 августа.

На улице Бутузова провалилась пешеходная зона

«Завтра утром состоится межведомственное выездное совещание для составления акта дефектов и определения сроков устранения выявленных проблем», - написал представитель управления.

Жалобы на пешеходную зону на улице Бутузова поступают не первый год.

В ноябре 2023-го там также обрушился асфальт. Причиной назвали неисправность ливневки. Весной 2024 года случилось то же ЧП. Провалы засыпали щебнем и обещали ликвидировать в апреле-мае. В августе пензенцы обратили внимание, что ограждение у тротуара упало, а асфальт «крошится и сползает».

В начале августа 2026-го пензенцы вновь сообщили о накренившемся ограждении тротуара.

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