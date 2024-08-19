Тротуар на улице Бутузова в Пензе снова обрушился

19.08.2024 | 20:10

Пензячка Майя К. обратила внимание властей на очередное обрушение тротуара на улице Бутузова. По ее словам, пешеходная зона опасна для горожан.

«Ограждение упало, теперь асфальт крошится и сползает. Там очень опасно ходить. Администрация Октябрьского района на обращения отвечает: передано подрядчику. Но результата нет. Нужно хотя бы огородить опасный участок. А из трубы в пруд так и течет непонятная вонючая вода», - написала женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Свои слова она проиллюстрировала фотографией, на которой видно: новый асфальт обвалился, образовалась глубокая щель между обочиной и пешеходной зоной.

Пензячке ответил представитель городского управления капитального строительства. «Тротуар по улице Бутузова будет восстановлен до 1 сентября в рамках гарантийных обязательств», - сообщил он.

Это не первое обрушение асфальта на Бутузова: жители Пензы оповещали о ЧП весной. Провалы засыпали щебнем и обещали ликвидировать в апреле-мае.

Дефекты в покрытии обнаруживались еще раньше - в ноябре 2023-го. Тогда причиной назвали неисправность ливневки.

Дорогу и пешеходную зону на улице Бутузова сдали весной 2023 года. Пока объект находится на гарантии, все дефекты обязан устранять подрядчик.