В Пензе на улице Пушкина вспучился и провалился асфальт

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В Пензе на улице Пушкина вспучился и провалился асфальт
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Вечером в среду, 17 июня, на улице Пушкина рядом с перекрестком с Космодемьянской вспучился, а затем провалился асфальт.

Водители сообщили об аварии в Сети. По их словам, скопившаяся под покрытием вода разорвала его, а затем хлынула на проезжую часть.

Улицу Пушкина, протяженность которой составляет 2,720 км, отремонтировали в 2023 году. Работы заняли около 6 месяцев. Они завершились в августе.

Ранее из-за коммунальных аварий асфальт провалился на улице Лозицкой и проспекте Победы.

В апреле в Пензе вышла из строя насосная станция в Цыганском Поселке - ее затопило. На откачку воды и замену оборудования ушло двое суток, в это время коллекторы работали в аварийном режиме. В итоге первым перестал функционировать тот, что проложен на улице Строителей.

Стоки переключили, но другие коллекторы не справлялись. Результатом стали провалы. Восстановительные работы с учетом благоустройства надеялись завершить до Дня России, однако срок перенесли.

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