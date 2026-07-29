Выпускница медколледжа отказалась работать и попала под суд

Из жизни

Выпускница медколледжа отказалась работать и попала под суд
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В Неверкинском районе с выпускницы Казанского медицинского колледжа взыскали расходы на целевое обучение.

Договор между девушкой и образовательным учреждением был заключен в 2021 году, ее зачислили по целевой квоте. Все годы учебы заказчик исправно выполнял свои обязательства.

В 2024 году студентка окончила колледж и получила диплом по специальности, однако так и не прибыла к месту работы, без уважительных причин нарушив тем самым договор.

Заказчик потребовал взыскать с выпускницы расходы на обучение. Суд частично удовлетворил иск.

Выпускница должна будет заплатить 216 738 рублей, а также возместить судебные расходы в размере 7 502 рубля, сообщили в Неверкинском районном суде.

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