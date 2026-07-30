Пензенец добился компенсации за поврежденный упавшим деревом Ford

В Пензе автовладелец добился возмещения ущерба, причиненного упавшим деревом на улице Аустрина. Ствол повредил его Ford Focus.

ЧП случилось 25 августа 2025 года. В тот день был сильный ветер. Мужчина оставил свою машину рядом с домом № 144а, а когда вернулся через несколько часов, увидел, что на нее рухнуло дерево.

На крыше иномарки образовалась вмятина, лобовое стекло разбилось с пассажирской стороны, зеркало заднего вида в салоне отлетело и раскололось. Вмятины и царапины также имелись на багажнике. Владелец нашел и другие повреждения.

Рухнувшее дерево росло у трассы М-5, за содержание которой отвечает ФКУ «Поволжуправтодор».

Мужчина попросил взыскать с организации ущерб - 350 152 рубля, а также судебные расходы.

Ответчик не согласился с требованиями, однако не представил доказательств, что ФКУ не виновато в падении дерева.

Ленинский районный суд Пензы удовлетворил иск автовладельца.

«Апелляционная жалоба представителя ответчика судебной коллегией по гражданским делам оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщили в Пензенском областном суде.