Пензенец добился компенсации за поврежденный упавшим деревом Ford

Из жизни

Пензенец добился компенсации за поврежденный упавшим деревом Ford
Печать
Max

В Пензе автовладелец добился возмещения ущерба, причиненного упавшим деревом на улице Аустрина. Ствол повредил его Ford Focus.

ЧП случилось 25 августа 2025 года. В тот день был сильный ветер. Мужчина оставил свою машину рядом с домом № 144а, а когда вернулся через несколько часов, увидел, что на нее рухнуло дерево.

На крыше иномарки образовалась вмятина, лобовое стекло разбилось с пассажирской стороны, зеркало заднего вида в салоне отлетело и раскололось. Вмятины и царапины также имелись на багажнике. Владелец нашел и другие повреждения.

Пензенец добился компенсации за поврежденный упавшим деревом Ford

Рухнувшее дерево росло у трассы М-5, за содержание которой отвечает ФКУ «Поволжуправтодор».

Пензенец добился компенсации за поврежденный упавшим деревом Ford

Мужчина попросил взыскать с организации ущерб - 350 152 рубля, а также судебные расходы.

Ответчик не согласился с требованиями, однако не представил доказательств, что ФКУ не виновато в падении дерева.

Ленинский районный суд Пензы удовлетворил иск автовладельца.

«Апелляционная жалоба представителя ответчика судебной коллегией по гражданским делам оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», - сообщили в Пензенском областном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дерево автомобиль суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!