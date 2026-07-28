Водителя казахстанского грузовика оштрафовали на 300 000 рублей

Из жизни

Водителя казахстанского грузовика оштрафовали на 300 000 рублей
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В Саратове Первый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу защитника водителя, который нарушил правила движения крупногабаритного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику.

Постановлением государственного инспектора территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО мужчина был оштрафован на 300 000 рублей.

Защитник попросил заменить взыскание на предупреждение либо снизить его размер.

Нарушение было зафиксировано 28 ноября 2025 года на 593-м километре трассы М-5 (Мокшанский район Пензенской области).

Водитель, управляя Volvo с прицепом Schmitz (страна регистрации обоих - Республика Казахстан, собственник - товарищество с ограниченной ответственностью ATLK, Республика Казахстан), двигался с превышением предельно допустимого показателя по габаритам на 0,18 м - с шириной 2,78 м при допустимой 2,6 м.

Первый кассационный суд общей юрисдикции, изучив материалы дела, не нашел причин заменить водителю штраф на предупреждение или снизить размер взыскания. Постановление Ространснадзора оставлено без изменения, жалоба защитника - без удовлетворения.

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