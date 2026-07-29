В Спасске в пользу укушенной собакой девочки взыскали 30 000 рублей

В пользу школьницы 2011 года рождения из Спасска, пострадавшей от нападения собаки, взыскали компенсацию морального вреда.

Как рассказали в Спасском районном суде, в мае 2024 года на улице на ребенка набросился бродячий пес и укусил за правую руку. Девочка обратилась к медикам за помощью. Ей сделали перевязку, вдобавок пострадавшую вакцинировали.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел перенесенную ребенком боль, а также то, что девочка до сих пор испытывает страх перед бродячими животными.

С администрации Спасского района (виновника происшествия) взыскали 30 000 рублей.

Ранее администрацию Лунинского района обязали выплатить компенсацию морального вреда в пользу мальчика 2017 года рождения - 40 000 рублей. В мае этого года ребенка тоже укусила бездомная собака.