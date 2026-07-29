В Колышлейском районе семье погибшего на СВО отказали в выплате

Семье из Колышлейского района отказали в предоставлении единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей, положенной в связью с гибелью родственника на СВО. Чтобы добиться справедливости, они обратились к уполномоченному по правам человека в Пензенской области Владимиру Фомину.

Мужчина проходил военную службу по контракту с октября 2023 года. Его не стало в марте 2026-го. Отказ в предоставлении выплаты поступил родственникам из управления социальной защиты населения Колышлейского района. Специалисты обосновали свое решение отметкой в бумагах о естественной причине смерти.

Однако у семьи, по словам Владимира Фомина, есть документальные подтверждения от командования войсковой части, что гибель военнослужащего произошла при исполнении обязанностей в зоне СВО.

Омбудсмен направил официальные запросы главе Колышлейского района и в областное министерство труда, соцзащиты и демографии, но там указали: оснований для пересмотра решения не усматривается.

Владимир Фомин вышел на связь с представителем войсковой части, где служил житель Колышлейского района. «Тот не только подтвердил позицию родственников, но и четко обозначил, что результатами служебного расследования установлено: смерть военнослужащего наступила именно в ходе выполнения задач в рамках специальной военной операции. Тем самым он опроверг доводы, на которые опиралась соцзащита», - сообщил омбудсмен.

Владимир Фомин подал в суд иск в защиту прав семьи участника СВО.

«Держу ситуацию на личном контроле», - подытожил он.