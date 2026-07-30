У фотографов на ул. Московской изъяли измученных птиц

В Пензенский зоопарк поступили 3 совы, которых эксплуатировали фотографы на улице Московской. Пернатых изъяли при участии полицейских, а также сотрудников Россельхознадзора и Росприроднадзора.

«Состояние птиц, к сожалению, оценивается как неудовлетворительное, одна особь в особо тяжелом состоянии», - сообщили в зоопарке.

Совы долго находились в стрессовых условиях, на привязи, под открытым небом и в постоянном контакте с людьми. Все это негативно сказалось на них.

Сейчас пернатых поместили под круглосуточное наблюдение специалистов. Им оказывается вся необходимая помощь, проводится диагностика. Сотрудники зоопарка принимают меры, чтобы стабилизировать состояние сов.

«Напоминаем, что использование животных в культурно-зрелищных целях жестко регламентируется законом. За нарушения предусмотрена административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность. Мы благодарны всем неравнодушным пензенцам, которые сообщили о проблеме и не остались в стороне. Именно благодаря вашей бдительности эти птицы получили шанс на спасение», - обратились к горожанам в зоопарке.

О фотографах с совами, которые навязывают прохожим на улице Московской свои услуги, сообщалось 27 июля. Пензенцы рассказали, что птиц мучают. В полиции пообещали провести проверку.