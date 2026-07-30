У фотографов на ул. Московской изъяли измученных птиц

Из жизни

У фотографов на ул. Московской изъяли измученных птиц
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В Пензенский зоопарк поступили 3 совы, которых эксплуатировали фотографы на улице Московской. Пернатых изъяли при участии полицейских, а также сотрудников Россельхознадзора и Росприроднадзора.

«Состояние птиц, к сожалению, оценивается как неудовлетворительное, одна особь в особо тяжелом состоянии», - сообщили в зоопарке.

Совы долго находились в стрессовых условиях, на привязи, под открытым небом и в постоянном контакте с людьми. Все это негативно сказалось на них.

У фотографов на ул. Московской изъяли измученных птиц

Сейчас пернатых поместили под круглосуточное наблюдение специалистов. Им оказывается вся необходимая помощь, проводится диагностика. Сотрудники зоопарка принимают меры, чтобы стабилизировать состояние сов.

У фотографов на ул. Московской изъяли измученных птиц

«Напоминаем, что использование животных в культурно-зрелищных целях жестко регламентируется законом. За нарушения предусмотрена административная, а в ряде случаев и уголовная ответственность. Мы благодарны всем неравнодушным пензенцам, которые сообщили о проблеме и не остались в стороне. Именно благодаря вашей бдительности эти птицы получили шанс на спасение», - обратились к горожанам в зоопарке.

О фотографах с совами, которые навязывают прохожим на улице Московской свои услуги, сообщалось 27 июля. Пензенцы рассказали, что птиц мучают. В полиции пообещали провести проверку.

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