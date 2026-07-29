Лунинского водителя, захотевшего искупаться, остановили подсолнухи

Из жизни

Лунинского водителя, захотевшего искупаться, остановили подсолнухи
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В Лунинском районе фермер обратился в полицию с заявлением, что неизвестный водитель повредил участок его поля с подсолнухами.

Лунинского водителя, захотевшего искупаться, остановили подсолнухи

Полицейские начали розыск и установили личность виновника ущерба. Им оказался 40-летний житель поселка Лунино.

Мужчина во всем признался. Он рассказал, что, будучи пьяным, задумал отправиться на водоем, чтобы искупаться. На пути к цели оказалось поле подсолнухов, автомобилист решил проехать по нему, не пожалев сельхозкультуру.

Лунинского водителя, захотевшего искупаться, остановили подсолнухи

Однако лунинец так и не достиг водоема: он не справился с управлением, машина вылетела в овраг. Мужчина не сумел выбраться, бросил автомобиль и пошел домой пешком.

Лунинского водителя, захотевшего искупаться, остановили подсолнухи

На водителя составили административные протоколы за пьяное вождение и оставление места ДТП.

«Мужчине предстоит возместить ущерб, причиненный владельцу поля, в размере 400 тысяч рублей», - рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

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