Родителям выпавшего из трактора мужчины выплатят 500 000 рублей

В Малосердобинском районе родители добились компенсации за смерть сына. Мужчина погиб, выпав из кабины трактора.

Трагедия случилась в ночь на 17 декабря 2023 года в селе Старое Славкино. 33-летний мужчина был пассажиром трактора-снегоуборщика, выпал из кабины, оказался под колесами и получил смертельные травмы.

Перед несчастным случаем он употреблял алкоголь, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в Малосердобинском районном суде.

Родители попросили взыскать с владельцев трактора компенсацию морального вреда в размере 3 500 000 рублей (по 1 750 000 рублей каждому).

Иск сельчан суд удовлетворил частично. В пользу каждого выплатят по 250 000 рублей.

Пока решение в силу не вступило.