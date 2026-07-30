Родителям выпавшего из трактора мужчины выплатят 500 000 рублей

Из жизни

Родителям выпавшего из трактора мужчины выплатят 500 000 рублей
Печать
Max

В Малосердобинском районе родители добились компенсации за смерть сына. Мужчина погиб, выпав из кабины трактора.

Трагедия случилась в ночь на 17 декабря 2023 года в селе Старое Славкино. 33-летний мужчина был пассажиром трактора-снегоуборщика, выпал из кабины, оказался под колесами и получил смертельные травмы.

Перед несчастным случаем он употреблял алкоголь, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в Малосердобинском районном суде.

Родители попросили взыскать с владельцев трактора компенсацию морального вреда в размере 3 500 000 рублей (по 1 750 000 рублей каждому).

Иск сельчан суд удовлетворил частично. В пользу каждого выплатят по 250 000 рублей.

Пока решение в силу не вступило.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
смерть суд выплата
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!