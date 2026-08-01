Экспертов встревожила судьба белых грибов в российских лесах

В российских лесах почти исчезли белые грибы. Об этом со ссылкой на специалистов пишет канал Mash в МАХ.

Эксперты заметили, что основные места, где раньше встречались белые грибы, или уничтожены, или покрылись лисичками. Названы две причины этого.

Первая - грибной туризм, который стал популярен в стране.

«Зачастую люди, купившие место в группе, не слушаются сопровождающего спеца и неправильно собирают грибы. Со слов очевидцев, почва оказывается перекопанной, а лесная подстилка, необходимая для грибов, уничтоженной», - указывается в посте.

Вторая причина - изменение климата и загрязнение окружающей среды. Все это влияет на сложные процессы в лесной экосистеме, а белый гриб очень чувствителен к ним. Ему нужны чистая почва, стабильная влажность и связь с определенными деревьями. Если хоть один пункт из этого списка выпадает, гриб исчезает, а на его место приходят более стойкие виды.

По словам экспертов, по состоянию на июль уже можно оценить масштабы урожая белого гриба в сентябре (сезон сбора этого вида): вероятен огромный дефицит.