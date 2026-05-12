Пенсионеру из Пензенского района вернули украденные деньги

78-летнему жителю Пензенского района вернули похищенные у него мошенниками 489 000 рублей. Добиться справедливости удалось с помощью прокуратуры.

Преступление было совершено в сентябре 2024 года. Аферисты выманили у своей жертвы все накопления.

«Никогда не думал, что телефонное мошенничество придет в мой дом», - рассказал пенсионер.

Он сам подал заявление, было возбуждено уголовное дело. Следствие выяснило, что деньги поступили на карту жительницы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Прокурор подал иск о взыскании неосновательного обогащения. Суд удовлетворил заявленные требования, а надзорное ведомство взяло под контроль исполнение решения.

«Сейчас денежные средства мне возвращены», - сообщил пожилой мужчина.

прокуратура суд пенсионер
 
 
 
 
 

