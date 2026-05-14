В Мокшане участнику СВО вернули права без проверки знаний ПДД

В Мокшане участнику СВО, лишенному прав за пьяную езду, вернули удостоверение без проверки знаний правил дорожного движения.

В июне 2023 года мужчину признали виновным в административном правонарушении. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения его оштрафовали на 30 000 рублей, права аннулировали на полтора года.

Затем мокшанец отправился в зону специальной военной операции. За участие в боевых действиях в сентябре 2024-го он был награжден медалью «За отвагу». В декабре 2025-го бойца уволили со службы в запас по состоянию здоровья с признанием ограниченно годным.

В феврале 2026 года он обратился к мировому судье с ходатайством о возврате водительского удостоверения без проверки знаний ПДД и медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний к управлению транспортом, но получил отказ.

После этого мужчина подал жалобу в прокуратуру, где признали, что по закону он, как человек, удостоенный государственной награды во время военной службы, прав.

Решение мирового судьи было опротестовано и затем отменено Мокшанским районным судом, после чего мужчине вернули удостоверение, сообщили в областной прокуратуре.