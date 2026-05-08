На улице Красной в Пензе заметили косулю. Видео с животным, бежавшим со стороны перекрестка с Карла Маркса в сторону пересечения с Лермонтова, появилось в Сети в пятницу, 8 мая.

Сначала косуля двигалась по проезжей части, потом промчалась по тротуару вдоль гимназии № 1, затем перебежала дорогу и скрылась в кустах.

Копытных в Пензе замечают нередко. Так, косулю видели в марте в Арбекове, около дома № 67 на улице Ладожской.

В середине апреля минлесхоз предупреждал: в регионе стартовал сезон миграции и отела копытных, увеличился риск выхода диких животных на дороги.

Ранее в области подвели итоги зимнего учета животных. По последним данным, в пензенских лесах насчитывается 17,6 тыс. особей косули сибирской, их численность выросла на 1%.